مدينة سيول تعيد تأكيد معارضتها للبناء في مناطق الحزام الأخضر

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أعربت حكومة مدينة سيول عن معارضتها الشديد لفكرة بناء مساكن في مناطق الحزام الأخضر في العاصمة، لإتاحة المزيد من الأراضي لبناء المساكن والعقارات.وقال "هوانغ إين شيك"، المتحدث باسم حكومة مدينة سيول الحضرية، في بيان أصدره أمس الأربعاء، إن المدينة ستحافظ على مناطق الحزام الأخضر، واصفا إياها بأنها ميراث قيّم للأجيال القادمة.وقال المدينة إن مناطق الحزام الأخضر هي "آخر معاقل" سيول التي تقوم بحمايتها في ظل موجة البناء والتنمية، ولا يمكن ترميمها إذا تضررت من البناء عليها.وأضاف المتحدث أن الموقف الثابت والراسخ للمدينة هو أنها ستحافظ على مناطق الحزام الأخضر.ويأتي هذا البيان في الوقت الذي تجري فيه مناقشة القضية في فريق عمل أنشأته وزارة الأراضي، لزيادة المعروض من المساكن في منطقة سيول الكبرى.