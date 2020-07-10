اللاعب سون هونغ مين يسجل هدفا في المباراة الثانية على التوالي

Photo : YONHAP News

سجل المهاجم الكوري الجنوبي "سون هونغ مين"، لاعب نادي "توتنهام هوتسبر" في الدوري الإنغليزي، هدفا في المباراة الثانية على التوالي أمس الأربعاء.وأحرز "سون" الهدف الافتتاحي في الدقيقة 27 من مباراة فريقه ضد "نيوكاسل يونايتد"، في ملعب "سانت جيمس بارك"، حيث انتهت نتيجة المباراة بـ3 أهداف مقابل هدف، لصالح فريق "توتنهام هوتسبر".ويعد هدف الأمس هو الحادي عشر في مباريات الدوري، والثامن عشر في جميع المباريات لموسم 2019 2020. وبعد إحرازه لـ18 هدفا و12 تمريرة حاسمة في جميع المباريات، حقق "سون" إنجازا مهنيّا جديدا من حيث مجموع الأهداف في موسم واحد.وفي المباراة السابقة ضد فريق "أرسنال" يوم الأحد الماضي، سجل "سون" هدفا وساعد في تحقيق هدف، حيث حقق 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة في موسم الدوري الممتاز للمرة الأولى.