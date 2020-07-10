الرئيس مون يدعو إلى تكافؤ الوصول العالمي للقاح كورونا

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دعا الرئيس الكوري "مون جيه إين" وسبعة من قادة العالم أمس الأربعاء إلى تحقيق تكافؤ الفرص في الوصول إلى لقاحات فيروس كورونا الجديد.وجاءت هذه الدعوة في مقال للرأي نُشِر في صحيفة "واشنطن بوست".وفي مقال بعنوان: "المجتمع الدولي يجب أن يضمن تكافؤ الفرص للوصول إلى لقاح كورونا-19"، دعت مجموعة القادة العالميين إلى الالتزام بالمساهمة في التوزيع العادل للقاح على أساس روح الحرية العظمى للجميع.وقال "مون" والقادة الآخرون إن ما يقرب من 200 لقاح محتمل للفيروس في المراحل الأولية من التطوير، وهناك أمل في أن تثبت فعالية أحد تلك اللقاحات قريبا.لكن القادة قالوا إنه لا يمكن السماح بأن يؤدي ذلك إلى زيادة عدم المساواة بين البلدان أو داخلها، وشددوا على أنه ينبغي توزيعها وفقا لمبادئ شفافة وعادية وسليمة علميّا.وقد شارك في كتابة المقال "مون" وزعماء كندا وإثيوبيا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وتونس.