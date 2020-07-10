الحكومة الكورية ترفع جودة الفصول عبر الإنترنت للحد من الفجوة التعليمية

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قالت وزيرة التعليم "يو أون هيه" إن الحكومة تقوم بصياغة إجراءات لتخفيف ما يسمى بـ "الفجوة التعليمية"، بما في ذلك توسيع الفصول التفاعلية اللحظية وتعزيز قدرة المعلمين على إدارة الفصول عبر الإنترنت.وأدلت "يو" بهذا التصريح في اجتماع يوم الأربعاء مع رؤساء الإدارات التعليمية، حيث تحدثت المخاوف بشأن التفاوت المتزايد في مستويات التعليم بين الطلاب الذين لديهم آباء أغنياء والطلاب الذين ليسوا كذلك، حيث أدى تفشي وباء كورونا إلى تفاقم الوضع، ويمكن للآباء الأثرياء توفير العديد من الخيارات الأخرى لأطفالهم بصرف النظر عن التعليم عن بعد في أثناء عمليات الإغلاق.ووفقا للوزارة، فإنه رغم تطبيق نظام التعليم عبر الإنترنت بشكل كامل وسط تفشي وباء كورونا، فإن أقل من 13% من المدارس في جميع أنحاء البلاد تقدم دروسا تفاعلية لحظية.وتعهدت الوزيرة أيضا بزيادة البرامج خارج المنهج الدراسي في المدارس للطلاب مع الآباء العاملين وأولئك الذين ينتمون إلى الأسر منخفضة الدخل.