عدد اللاجئين في كوريا يتجاوز 3 آلاف لأول مرة

Photo : YONHAP News

تجاوز عدد اللاجئين الذين سمحت لهم كوريا الجنوبية رسميا بالإقامة فيها مستوى 3 آلاف شخص لأول مرة.جاء ذلك في التقرير السنوي الذي يصدره مركز سياسات المهاجرين الأجانب التابع لوزارة العدل، وتضمن إحصاءات عام 2019، حيث تبين أن العدد التراكمي لحالات الاعتراف باللاجئين والسماح بالإقامة الإنسانية في كوريا قد بلغ 3 آلاف و373 حالة، منذ عام 1994 الذي بدأت فيه عملية إحصاء عدد اللاجئين وحتى العام الماضي، بينما بلغ إجمالي عدد حالات التقدم بطلبات للجوء 64 ألفا و357.ومنذ عام 1994 وحتى العام الماضي، بلغ إجمالي عدد الحاصلين على حق اللجوء في كوريا ألفا و22 شخصا ليتجاوز مستوى ألف لأول مرة في التاريخ، بينما بلغ إجمالي عدد الحاصلين على حق الإقامة الإنسانية في البلاد ألفين و217 لاجئا.وبهذا بلغ عدد اللاجئين الذين يمكنهم الإقامة في كوريا 3 آلاف و239.وخلال العام الماضي خضع 5 آلاف 598 شخصا لفحص اللجوء، وفاز 79 شخصا منهم بالاعتراف بحق اللجوء، بينما حصل 232 شخصا منهم على السماح بالإقامة الإنسانية ليبلغ عددهم الإجمالي في العام الماضي وحده 311 شخصا.