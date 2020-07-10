إجراء تحقيقات مع كبير مساعدي عمدة سيول الراحل

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خضع "كو هان سوك" كبير مساعدي عمدة سيول الراحل "بارك وون سون" لتحقيقات بواسطة الشرطة باعتباره شاهدا أمس.وقال "كو" إنه لم يعرف أن المساعدة المسؤولة عن المساواة بين الجنسين "إيم سون يونغ" في بلدية سيول قد أبلغت العمدة الراحل بشكوى ضده قبل التقدم بها إلى الشرطة. وأوضح أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع العمدة السابق في الساعة الواحدة وتسع وثلاثين دقيقة من بعد ظهر يوم الخميس، وأدلى بشهادة بخصوص تفاصيل تلك المكالمة إلى الشرطة.وتخطط الشرطة لاستدعاء موظفين في مكتب مساعدي عمدة سيول بالترتيب لإجراء تحقيقات معهم، كما تقدمت بطلب لقراءة سجلات مكالماته الهاتفية من أجل التعرف على موعد ومصدر الإبلاغ بإقامة الشكوى ضده، وتجري أيضا عملية تحليل جنائي على الهاتف المحمول للعمدة السابق.وفي هذه الأثناء بدأت لجنة حقوق الإنسان الوطنية في إجراء تحقيقات في قضية الشكوى التي تم تقديمها ضد العمدة الراحل بارك بتهمة التحرش الجنسي.