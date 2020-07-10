معدل إنفاق السياح على عناصر هالليو يبلغ 1.2 مليون وون

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اتضح أن معظم السياح الأجانب من محبي موجة الثقافة الكورية "هالليو" قد زاروا كوريا في العام الماضي من أجل التمتع بأغاني الكي بوب المتميزة بالرقصات المثيرة وأنهم أنفقوا حوالي مليون ومائتي ألف وون لكل منهم بالمتوسط، وهو ما يزيد قليلا عن ألف دولار.واتضح أن من أكثر نجوم الكي بوب شعبية بينهم فرقتا "بي تي إس" و"سوبرجونيور".جاء ذلك في تقرير أصدرته مؤسسة السياحة الكورية حول سوق السياحة للتمتع بموجة هالليو، حيث اتضح أيضا أن السياح الأجانب من محبي هالليو أنفقوا ألفا و7 دولارات وهو ما يعادل حوالي مليون و210 آلاف وون لكل منهم بالمتوسط.وأوضح التقرير أنهم أنفقوا 302 دولار على التسوق العادي، و184 دولار على الإقامة بـ184، و155 دولارا على المأكولات والمشروبات، و138 دولارا على التسوق الخاص بمواد هاليو.وقال التقرير إن إجمالي عدد السياح الأجانب القادمين للتمتع بهالليو قد بلغ 7.4% من إجمالي عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد في العام الماضي، حيث بلغ عددهم مليونا و116 ألفا و422 سائحا. وإذا تم تضمين الأطعمة الكورية والإقامة في المعابد البوذية وغيرها إلى جانب أغاني الكي بوب ونجوم هالليو ضمن مجال هالليو واسعة النطاق، تبين أن عدد السياح للتمتع بهذه العناصر بلغت نسبته 55.3%، حيث وصل إلى 8 ملايين و553 ألفا و234 سائحا.علاوة على ذلك تبين أن الكي بوب لعبت دورا كبيرا في استقطاب السياح من محبي هالليو إلى البلاد، كما تبين أن أكثر نجوم الكي بوب شعبية بينهم فرقة بي تي إس.وقد أجرت المؤسسة الكورية مسحا على 12 ألفا و663 شخصا من محبي هالليو خلال شهريْ أغسطس وسبتمبر من العام الماضي للتعرف على أكثر الفرق شعبية حيث احتلت الفرقة المركز الأول في هذا المجال بعد أن اختارها ستة وثلاثون بالمائة منهم.