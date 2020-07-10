معدلات تأييد الرئيس مون تصل إلى أقل مستوياتها

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اتضح أن معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" بشأن أدائه للمهام الوطنية قد سجلت أقل مستوياتها منذ مشكلة وزير العدل السابق "جو غوك" في العام الماضي.وأجرت شركة "ريال متر" مسحا على ألف و510 من المواطنين البالغين في مختلف أنحاء البلاد في الفترة بين يومي الثالث عشر والخامس عشر من هذا الشهر، حيث تبين أن معدلات تأييد الرئيس مون انخفضت بـ4.6% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 44.1 %.ويعد هذا المستوى الأقل منذ 9 أشهر، أي منذ الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما بلغت معدلات تأييد الرئيس 41.4%، وهي الفترة التي شهدت جدلا اجتماعيا كبيرا حول تعيين وزير العدل السابق.كما ارتفعت نسبة التقييم السلبي للرئيس مون بـ5.2% بالمقارنة مع الأسبوع السابق لتسجل 51.7%، ولتتجاوز نسبة التقييم الإيجابي. وكانت نسبة التقييم السلبي هذه هي الأعلى منذ الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من العام الماضي عندما وصل الجدل بشأن وزير العدل السابق إلى ذروته، حيث بلغت حينذاك 52.2%.ويرى المحللون أن السبب في هذا الانخفاض الكبير يرجع إلى تداعيات اتهام عمدة سيول السابق "بارك وون سون" بالتحرش الجنسي، وأيضا استمرار الاعتراض على طريقة تعامل الحكومة مع مشكلة ارتفاع أسعار العقارات، وغيرها.وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 35.4%، وحزب المستقبل المتحد المعارض الكبير 31.1 %، وحزب العدالة 5.8 %، وحزب الشعب 5.0%، والحزب الديمقراطي المفتوح 4.7 %، حيث انخفضت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم بـ4.3% بينما ارتفعت معدلات تأييد الحزب المعارض الكبير بـ1.4 %. وبهذا دخل الفارق في معدلات التأييد بين الحزبين الحاكم والمعرض الكبير إلى نطاق الخطأ.وقالت شركة "ريال متر" إن تضييق الفارق بين الحزبين ضمن نطاق الخطأ جاء لأول مرة منذ تأسيس الحزب المعارض الكبير.