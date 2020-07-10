الحكومة الكورية تقدم 64 مليار وون لمساعدة 108 دولة في مكافحة كورونا

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من المقرر أن تساعد الحكومة الكورية مرة أخرى الدول التي تعاني من صعوبات بسبب تفشي جائحة كورونا.وقالت وزارة الخارجية الكورية اليوم إن الحكومة قررت تقديم كمامات ومجموعات تشخيص وغيرها من المساعدات الإنسانية بقيمة تبلغ حوالي 12 مليون دولار إلى 32 دولة، بالإضافة إلى المساعدات التي تنفذها حاليا.وقد سبق للحكومة الكورية أن قررت تقديم مساعدات بقيمة تبلغ حوالي 41 مليون دولار إلى 97 دولة.ومن بين الدول الـ32 التي سيتم تقديم مساعدات لها من جديد 21 دولة كانت مضمنة في قائمة الدول السابقة، و11 دولة جديدة.وبهذا بلغ إجمالي حجم المساعدات التي تقدمها الحكومة الكورية إلى الدول الأخرى 53 مليون دولار.وحسب المناطق، توجد 22 دولة منها في آسيا والمحيط الهادئ، و14 دولة في أوربا وآسيا الوسطى، و25 دولة في القارة الأمريكية، و47 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط.وفي خطة المساعدة الجديدة تم تضمين 18 دولة في أمريكا اللاتينية بما فيها البرازيل المتضررة بشدة من تداعيات جائحة كورونا المميتة.كما قررت الحكومة الكورية تقديم مساعدات إضافية إلى العراق وأفغانستان وغيرهما من الدول التي تتضاعف أضرارها.وأوضحت وزارة الخارجية الكورية أنها تخطط للمشاركة الفعالة في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من خلال تقديم المساعدات الإنسانية في الأماكن الأكثر احتياجا للمساعدات اعتمادا على التقييمات الشاملة على أوضاع الأضرار الناتجة عن الفيروس في مختلف الدول في المستقبل أيضا.