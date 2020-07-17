تقرير يقول إن صواريخ بيونغ يانغ تستهدف التغلب على الصواريخ الأمريكية

Photo : YONHAP News

قال مركز أبحاث تابع للكونغرس الأمريكي إن تطوير صواريخ باليستية بواسطة كوريا الشمالية يهدف إلى التغلب على أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية في المنطقة.وقالت خدمة أبحاث الكونغرس في تقريرهل الذي نُشِر يوم الثلاثاء إن التطورات الأخيرة في برامج اختبار الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية يبدو أنها تقلل من فعالية أنظمة الدفاع الصاروخي المختلفة، مثل نظام باتريوت وثاد وغيرهما.وأشار التقرير بشكل خاص إلى تقدم كوريا الشمالية في الأنظمة التي تطلق من الغواصات في السنوات الأخيرة، قائلا إنه يشير إلى جهود كوريا الشمالية للاستجابة لنظام الدفاع ثاد الأرضي، من خلال إطلاق صواريخ من البحار خارج نطاق اكتشاف الرادارات الموجودة في النظام الدفاعي.وخلُص التقرير إلى أن كوريا الشمالية تعمل باستمرار على تطوير برامجها للأسلحة النووية والصاروخية، على الرغم من الجهود الدبلوماسية رفيعة المستوى ضد هذه البرامج، والعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليها.