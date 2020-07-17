المعارضة تنتقد خطاب الرئيس أمام البرلمان

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انتقد حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي الخطاب الذي ألقاه الرئيس "مون جيه إين" في حفل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، ووصفه بأنه مليء بالاتهامات الموجهة إلى البرلمان والمعارضة.وقال المتحدث باسم الحزب المعارض "بيه جون يونغ" في تعليق مكتوب أمس الخميس إن حزبه كان يتطلع إلى اعتذار من الرئيس عما وصفه بـ"السياسات الفاشلة بشأن المضاربات العقارية وكوريا الشمالية"، بالإضافة إلى سلسلة الاتهامات بسوء السلوك الجنسي التي تورط فيها بعض رؤساء البلديات.وأضاف "بيه" إنه رغم ذلك فإن الرئيس لم يقدم مثل هذا الاعتذار، وكانت كلماته خلال الخطاب تبدو اتهامية.وقال المتحدث باسم الحزب المحافظ إن الرئيس اتخذ موقفا محايدا بصورة آلية تجاه القضايا التي يُنتقد الحزب الحاكم بسببها، مثل إدارته للبرلمان من جانب واحد، وهيمنته على اللجان الدائمة.كما اتهم "مون" بأنه تجاهل ما كان يريد الجمهور سماعه، بما في ذلك الإجابة على 10 أسئلة علنية قدمها زعيم التكتل البرلماني عن الحزب المعارض "جو هو يونغ" قبل خطابه البرلماني، وبدلا من ذلك اكتفى الرئيس بما يريد قوله فقط، ثم وصف المتحدث خطاب "مون" بأنه "يثير الحرج".