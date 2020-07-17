السكرتيرة السابقة لعمدة سيول توجه اتهامات جديدة بالتحرش الجنسي

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ادعت السكرتيرة السابقة لعمدة سيول الراحل "بارك وون سون" أمس الخميس أن "بارك" رفض طلباتها المتكررة بنقلها إلى قسم آخر، مما يثير اتهامات جديدة ضده.وجاءت هذه المزاعم في بيان لمسؤولين في جمعية «الخط الساخن للمرأة الكورية» و«المركز الكوري للإغاثة من العنف الجنسي»، اللذين يساعدان الضحية المزعومة في تلك القضية.وقال البيان إن "بارك" رفض الموافقة على طلبات تلك الموظفة المتكررة بنقلها إلى وظيفة مختلفة، حيث قدمت الضحية طلبها في كل ربع سنة منذ يناير 2016، ولكن تم رفضه في كل مرة، قبل أن تتمكن في النهاية من العمل في وظيفة جديدة في يوليو الماضي.كما اتهمت السكرتيرة السابقة "بارك" بالتحرش بها جنسيّا في مكتبه، من خلال إجبارها على قياس ضغط دمه، على الرغم من أنها أخبرته أنه يجب أن يتم ذلك من قبل الأطباء أو أفراد الأسرة.وقالت أيضا إنها أجبرت على وضع ملابس "بارك" الداخلية خارج الحمام الملحق بمكتب العمدة عندما كان يستحم فيه.