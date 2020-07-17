بومبيو يأمل في رؤية قمة أخرى بين واشنطن وبيونغ يانغ

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قلل وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الخميس من إمكانية عقد قمة أخرى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام ذلك.وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال الوزير الأمريكي إن الولايات المتحدة لن تعقد قمة أخرى مع كوريا الشمالية "ما لم يكن هناك شيء يمكن إنجازه"، وأوضح أنه إذا تم الوصول إلى نقطة يمكن فيها تحقيق نتيجة جيدة للطرفين والمضي نحو تحقيق الهدف العالمي المتمثل في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، فسوف تجد الولايات المتحدة طريقة للجمع بين قائدي البلدين.لكن "بومبيو" قال إن الولايات المتحدة أمامها بضعة أشهر فقط قبل الانتخابات، ولم ير أدلة حتى الآن تشير إلى إمكانية الوصول إلى تلك النقطة التي يمكن من خلالها الجمع بين القائدين.وأضاف أنه يأمل أن يكون مخطئا وأن تتاح الفرصة للقيام بذلك.