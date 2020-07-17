وزيرة التجارة الكورية تكشف عن رؤيتها لمنظمة التجارة العالمية

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أعربت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية "يو ميونغ هي" عن ثقتها أمس الخميس بأنها الشخص المناسب لقيادة منظمة التجارة العالمية، للخروج من أزمتها الحالية.وكشف "يو"، وهي واحدة من ثمانية مرشحين لتولي رئاسة المنظمة، عن رؤيتها وخططها للمنظمة العالمية في اجتماع عُقد في مقر المنظمة في سويسرا.وقالت الوزيرة إن توسع النزعة الحمائية أدى إلى زيادة التوترات التجارية، مع تهديد جائحة كورونا لأهداف منظمة التجارة العالمية المتمثلة في ضمان التدفق السلس للسلع والخدمات.وقدمت "يو" استراتيجيتها للمنظمة العالمية، التي لخصتها في جعل المنظمة «أكثر تواصلا وأهمية، وأكثر مرونة، وأكثر استجابة».وأعربت عن ثقتها في قدرتها على تقديم رؤى وحلول مبتكرة لإصلاح وتطوير المنظمة العالمية، وذلك باستخدام خبرتها الممتدة 25 عاما في الشؤون التجارية.