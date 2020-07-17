حاكم ولاية ميريلاند يقول إن ترامب لم يفضل التعامل مع الرئيس الكوري مون

Photo : YONHAP News

قال "لاري هوغان"، حاكم ولاية "ميريلاند" الأمريكية، في مقال لصحيفة واشنطن بوست أمس الخميس، إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قال إنه لا يحب التعامل مع الرئيس "مون جيه إين"، ووصف الكوريين الجنوبيين بأنهم "فظيعون".وقال "هوغان" إن "ترامب" أدلى بهذه التصريحات يوم 7 فبراير خلال عشاء خاص تحت رعاية جمعية الحكام الجمهوريين.ووفقًا للحاكم الجمهوري "هوغان"، فقد اشتكى "ترامب" من أنه لا يعرف لماذا تحمي الولايات المتحدة كوريا الجنوبية طوال هذه السنوات، قائلًا إن كوريا الجنوبية لا تدفع مقابل ذلك.وقال "هوغان" إنه لا يتذكر أن "ترامب" ذكر فيروس كورونا، لكنه تحدث عن مدى احترامه لرئيس الصين "شي جين بينغ"، وكم كان يحب لعب الغولف مع صديقه "شينزو آبيه"، رئيس وزراء اليابان، ومدى نجاحه في إقامة علاقة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".