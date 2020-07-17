واشنطن تدرس مقترحات لمنح المحادثات مع بيونغ يانغ دفعة قوية

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قال خبير أمريكي في الشؤون الكورية الشمالية إن إدارة "دونالد ترامب" تدرس حاليا مقترحات جديدة لمنح المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية "دفعة قوية".صرح بذلك "هاري كازيانيس"، المدير الأول لمركز المصلحة الوطنية، وهو مركز أبحاث للسياسات الخارجية الأمريكية، نقلًا عن العديد من كبار المساعدين في البيت الأبيض.وفي مقال نُشِر في مجلة "أمريكان كونسيرفاتيف"، قال "كازيانيس" إن المسؤولين في البيت الأبيض الذين يعملون مع وزارة الخارجية وأعضاء مجتمع الاستخبارات الأمريكي قد نظروا في فكرة إحياء الإطار متعدد الأطراف، لجذب كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات وإقناعها بالتوقف عن اختبار الصواريخ بعيدة المدة.وكانت الفكرة هي دعوة روسيا والصين كشركاء محتملين، بناءً على المحادثات السداسية القديمة التي انعقدت في أوائل الألفية، وقد عُرِضت هذه الفكرة على كوريا الشمالية الشهر الماضي، ولكن "دون جدوى".وأشار "كازيانيس" إلى أن إدارة "ترامب" تعمل حاليا على تطوير فكرة لقمة ثنائية، تحقق نتائج واضحة لكلا الجانبين، موضحا أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسوف يتم التوقيع على الاتفاقية في قمة ثالثة محتملة هذا الخريف.