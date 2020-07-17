تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا 60 حالة لليوم الثاني

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تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 60 حالة لليوم الثاني على التوالي بسبب الزيادة المتزامنة للإصابات محلية وخارجية المصدر.وأعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 60 حالة، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 13 ألفا و672 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الجديدة: 21 حالة محلية المصدر، بعد أن كانت قد قلت عن 20 حالة خلال الأربعة أيام الماضية، بما في ذلك 7 حالات في سيول، و5 حالات في مقاطعة كيونغ كي ومدينة كوانغ جو، و3 حالات في جزيرة جيجو، وحالة واحدة في مدينة ديجون، بينما تم تأكيد 39 حالة إصابة جديدة لدى الوافدين من الخارج، منها 19 حالة لدى أعضاء طاقم السفن الروسية الراسية في الموانئ الكورية.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 293 حالة وفاة، بزيادة مقدارها حالتان مقارنة باليوم الأسبق.