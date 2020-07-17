احتمال نقل الرعايا الكوريين في العراق الأسبوع القادم على متن طائرة مستأجرة

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من المتوقع أن تقوم الحكومة الكورية بتنظيم رحلة خاصة لطائرة مستأجرة لإجراء الرعايا الكوريين المقيمين في العراق، ومنهم العاملون في مواقع الإنشاءات، خلال الأسبوع القادم.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة إن الوزارة تدرس حاليا إمكانية تخصيص طائرة مستأجرة لنقل المواطنين الكوريين المقيمين في العراق إلى البلاد، مشيرا إلى احتمال تنظيم رحلة خاصة لطائرة مستأجرة في غضون الأسبوع القادم.وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكورية تجرى مباحثات مع السلطات العراقية حول سبل نقل الرعايا الكوريين باستخدام طائرة مستأجرة، وعبور هذه الطائرة المجال الجوي العراقي.وكان رئيس الوزراء الكوري "جونغ سيه كيون" قد أوضح أن الحكومة قررت تنظيم رحلة خاصة لإجراء الرعايا الكوريين في العراق في أسرع وقع ممكن.وستكون هذه هي المرة السابعة التي تخصص فيها الحكومة الكورية طائرة مستأجرة لإجلاء رعايا كوريين من الخارج بسبب جائحة كورونا، بعد أن أجلتهم من كل من الصين واليابان وإيران وبيرو وإيطاليا وإثيوبيا.ويقيم حاليا 828 من الرعايا الكوريين في العراق، بمن فيهم 499 كوريَا يعملون في موقع إنشاء وحدة لتكرير النفط الخام في مدينة كربلاء التي تبعد 120 كيلومترا عن بغداد جنوبَا.وقد تم مؤخرا تأكيد إصابة عدد كبير من هؤلاء العاملين في كربلاء بفيروس كورونا.