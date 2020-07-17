رئيس البرلمان تقترح تعديلا دستوريا قبل نهاية العام القادم

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اقترح رئيس البرلمان الكوري "بارك بيونغ سوك" إجراء تعديل على الدستور.جاء ذلك في كلمة تهنئة ألقاها "بارك" في احتفال أقيم اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين على يوم الدستور، حيث أكد أنه من الصعب أن يعكس الدستور الحالي الذي تم تعديله في عام 1987، روح العصر الذي نعيش فيه.ووضع "بارك" مهلة زمنية لإجراء تعديل على الدستور الحالي ليتم قبل نهاية العام القادم.كما أكد على ضرورة إعداد معايير وطنية جديدة تضمن سلامة الشعب وجودة حياته في عصرنا الحالي المتميز بتغيرات سريعة.ودعا "بارك" المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية إلى اتخاذ قرار بهذا الشأن بناء على إرادة الشعب، وليس من أجل مصالحهما السياسية.كما عرض رئيس البرلمان "بارك" اقتراحا على كوريا الشمالية بعقد مؤتمر برلماني بين الكوريتين من أجل إيجاد انفراجة جديدة في العلاقات بين سيول وبيونغ يانغ، والتي تعانى من الجمود حاليا.