استمرار حالة عدم اليقين للاقتصاد الكوري رغم تعافي الاستهلاك

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قالت الحكومة الكورية إن حالة عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد الكوري مازالت مرتفعة رغم تقليل معدل انخفاض التوظيف الناجم عن تداعيات فيروس كورونا، وتعافي الاستهلاك المحلي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والمالية اليوم الجمعة حول التطورات الاقتصادية الأخيرة، بدأ الاقتصاد الكوري يشهد تقليلا في معدل انخفاض التوظيف وتعافيا في الاستهلاك المحلي، لكن حالة عدم اليقين بالنسبة له مازالت مرتفعة نتيجة للاستمرار في انخفاض حجم الصادرات والإنتاج، الناجم عن تباطؤ الطلب العالمي بسبب جائحة كورونا.وأشار التقرير إلى أن الأسواق المالية المحلية والعالمية بدأت تتمتع باستقرار، وأن المؤشرات الاقتصادية بدأت تشهد تحسنا بعد أن استأنفت الدول الرئيسية أنشطتها الاقتصادية، لكنه أضاف أن استمرار تفشى فيروس كورونا على مستوى العالم، والخلافات بين الدول الرئيسية، تظل تتسبب في القلق من احتمال تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي.وقالت الوزارة إنها ستبذل كل مساعيها لتكون ظاهرة تعافي الاستهلاك المحلي نقطة تحول للانتعاش الاقتصادي للبلاد، من خلال تنفيذ السياسات الاقتصادية الرئيسية بسلاسة خلال النصف الثاني من هذا العام، وإنفاق الميزانية التكميلية الإضافية الثالثة في أسرع وقت ممكن.