كيم جونغ أون مارس 19 نشاطا علنيا خلال النصف الأول من هذا العام

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تبين أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد مارس 19 نشاطا علنيا خلال النصف الأول من هذا العام، مسجلا بذلك أقل المستويات في هذا الصدد منذ توليه السلطة في عام 2012.ووفقا لتقرير صادر عن المعهد الكوري الجنوبي لأبحاث التوحيد، بلغ عدد الأنشطة التي مارسها "كيم جونغ أون" بشكل علني 19 نشاطا خلال النصف الأول من هذا العام.وكان "كيم" قد مارس حالي 100 نشاط علني خلال النصف الأول من عام 2013، وما يتراوح بين 40 و50 نشاطا على أساس سنوي خلال الفترة من عام 2017 وحتى العام الماضي.ومن بين الأنشطة التي مارسها "كيم" خلال النصف الأول من هذا العام، 10 أنشطة تتعلق بالشؤون العسكرية، بما في ذلك مراقبة التدريبات العسكرية، وجولات تفقدية في الوحدات العسكرية، و4 أنشطة سياسية، منها زيارة لقصر الشمس "كوم سو سان" الذي يضم رفات جده "كيم إيل سونغ" ووالده "كيم جونغ إيل"، و3 أنشطة اجتماعية وثقافية، بالإضافة إلى نشاطين اقتصاديين.وأرجع التقرير السبب في انخفاض عدد أنشطة "كيم جونغ أون" العلنية إلى جائحة كورونا، مشيرا إلى أن أنشطة "كيم" العلنية خلال النصف الثاني من هذا العام ستكون محدودة إذا استمرت جائحة كورونا.