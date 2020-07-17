الحكومة الكورية تشكل فريقا لتنفيذ الصفقة الجديدة

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شكلت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية فريقا سيعمل على اتخاذ إجراءات المتابعة من أجل تنفيذ "الصفقة الكورية الجديدة".وعقد الفريق أول اجتماع له اليوم الجمعة برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة والطاقة "جونغ صُنغ إيل"، حيث بحث المشاركون القضايا المتعلقة بالمشروعات التي ستنفذها الوزارة في مجالات الصناعة والطاقة، واتفقوا على تشكيل أربع فرق فرعية تعمل على تنفيذ المشروعات التفصيلية، بما في ذلك مشروعات الطاقة الخضراء، والمجمعات الصناعية الخضراء الذكية، وتنقلات المستقبل الخضراء، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي.وتضم الفرق الأربع في عضويتها ممثلين عن المؤسسات والهيئات ذات الصلة، ومنها المؤسسة الكورية للمجمعات الصناعية، والمؤسسة الكورية للطاقة، والمعهد الكوري لأبحات السيارات، ومعهد تنمية التكنولوجيا الصناعية.وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت أنها ستضخ 160 تريليون وون حتى عام 2025 لتنفيذ الصفقة الكورية الجديدة الممزوجة بين الصفقتين الخضراء والرقمية، والتي تهدف إلى تعزيز شبكة الأمن الوظيفي والاجتماعي للبلاد.