كوريا الجنوبية تقول إنها لم تناقش مع الولايات المتحدة تخفيض عدد القوات

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية يوم السبت إنه "لا يوجد أي نقاش" بين سيول وواشنطن بشأن إجراء تخفيض محتمل لعدد القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية.وأصدرت الوزارة هذا الموقف بعد أن جاء في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، قدمت للبيت الأبيض خيارات لتقليل الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية. وقالت الصحيفة في تقريرها يوم الجمعة إن هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون استعرضت هيكل القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية ضمن عملية إعادة فحص أوسع، لبحث كيفية إعادة التمركز واحتمال تخفيض الانتشار العسكري في جميع أنحاء العالم.وفيما يتعلق بهذا التقرير، اتخذت السلطات الدبلوماسية في كوريا الجنوبية أيضا موقفا مفاده أنه لم يتغير شيء منذ الحوار الاستراتيجي بين نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون" والنائب الأول لوزير الخارجية "جو سي يونغ" في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أعاد الجانبان بعد ذلك الاجتماع التأكيد على التزامهما بالتوصل إلى "نتيجة مقبولة للطرفين، وفي أقرب وقت ممكن"، في المفاوضات التي تركز على تجديد اتفاق تقاسم التكاليف اللازمة لبقاء القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.