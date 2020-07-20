واشنطن تدعو كوريا مجددا لدفع المزيد مقابل بقاء القوات الأمريكية

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أكد مسؤول كبير في حكومة الولايات المتحدة من جديد على الموقف القائل بأنه ينبغي على كوريا الجنوبية زيادة مساهماتها في تكاليف وجود القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.جاء ذلك في في مقابلة كتابية أجرتها وكالة يونهاب الكورية للأنباء يوم السبت مع المسؤول الأمريكي بشأن وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية وتطورات محادثات تقاسم تكاليف الدفاع بين البلدين. وقال المسؤول إن المفاوضات جاريةٌ مع كوريا الجنوبية، وأن الرئيس "دونالد ترامب" أوضح أن حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، يمكنهم ويجب عليهم المساهمة أكثر لبقاء القوات الأمريكية لديهم.وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة ستواصل المفاوضات مع كوريا الجنوبية من أجل التوصل إلى اتفاقية عادلة تحقق المصالح المتبادلة وتعزز من تحالفهما ومن الدفاع المشترك.وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قالت فيه إن وزارة الدفاع الأمريكية قدمت للبيت الأبيض خيارات لتقليل الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية.