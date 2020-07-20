انخفاض واردات البيرة في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 10 سنوات

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انخفض حجم واردات كوريا الجنوبية من البيرة للمرة الأولى في العام الماضي منذ عقد من الزمان.ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الجمارك الكورية يوم أمس الأحد، وصل حجم واردات البيرة في كوريا إلى 360 ألف طن في عام 2019، بانخفاض نسبته 7,2% مقارنة بما كان عليه في العام السابق.ويعتبر هذا هو أول انخفاض سنوي منذ عام 2009، كما يمثل تحولا حادا من نمو بنسبة 17,1% في عام 2018، والزيادة بنسبة 50,2% في عام 2017.وقال مسؤول في هذا القطاع إن ذلك الانخفاض الحاد يرجع إلى انخفاض استهلاك البيرة وسط المقاطعة الوطنية للمنتجات اليابانية في العام الماضي بسبب النزاع التجاري بين البلدين.كما انخفضت واردات الويسكي بنسبة 0,7% على أساس سنوي في العام الماضي، ليستمر الانخفاض للعام الثالث على التوالي.