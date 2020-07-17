رئيس الوزراء يدعو لتخصيص يوم 17 أغسطس كعطلة مؤقتة

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قال رئيس الوزراء الكوري "جونغ سي كيون" إن هناك حاجة إلى النظر في تخصيص يوم 17 أغسطس كعطلة مؤقتة لتعزيز الاستهلاك المحلي والسماح للعاملين الطبيين والمواطنين عموما بتخفيف التعب من القتال المطول ضد جائحة كورونا.وأدلى "جونغ" بهذه التصريحات خلال اجتماع حكومى عقد فى سيول أمس الأحد، حيث قال أيضا إن الاقتصاد مازال بطيئا وأن الكثير من الناس والعاملين الطبيين يعانون من الإرهاق مع استمرار الوباء.وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد في هذا العام أيام عطلة أقل عددا من السنوات السابقة، حيث يأتي العديد من الأعياد الوطنية في عطلات نهاية الأسبوع.وأمر "جونغ" وزارة إدارة شؤون الموظفين والوزارات الأخرى ذات الصلة بمراجعة هذه المسألة بسرعة.ويذكر أن يوم 17 أغسطس سيصادف يوم اثنين، وبالتالي سيؤدي تحديد ذلك اليوم كعطلة مؤقتة إلى أخذ إجازة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم 15 أغسطس، الذي يصادف عيد الاستقلال من الاستعمار الياباني.