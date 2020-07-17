إعادة افتتاح المتاحف والمعارض والمكتبات في منطقة العاصمة سيول

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سيتم إعادة فتح المتاحف وصالات العرض والمكتبات في منطقة سيول الحضرية خلال هذا الأسبوع، حيث رفعت الحكومة الكورية قيود فيروس كورونا عن تلك المرافق العامة بعد أن بدأ انتشار الفيروس يتباطأ.وقالت السلطات الصحية أمس الأحد إن هذه القيود ستُرفع اعتبارا من اليوم الاثنين، مع إعلان الحكومة عن تخفيف الإجراءات المضادة لانتشار الفيروس في منطقة العاصمة.وتأتي إعادة الافتتاح بعد حوالي 50 يوما من إصدار الحكومة أوامر لهذه الأماكن العامة في سيول والمناطق المجاورة بتعليق أعمالها، منذ أواخر مايو.وقالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة إن عشرة متاحف وصالات عرض ومكتبات، بما في ذلك المتحف الوطني الكوري، ستتم إعادة افتتاحها يوم الأربعاء بعد الانتهاء من تطهيرها.وسوف يتوجب على تلك المنشآت إدخال نظام التسجيل الإلكتروني للزائرين، الذي يعتمد على تقنية التحقق من رمز الاستجابة السريعة "كيو آر"، مع الحد من عدد الزوار لمنع انتشار فيروس كورونا.