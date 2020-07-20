المكتب الرئاسي يواصل دراسة مسألة فتح مناطق الحزام الأخضر

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صرح مسؤول كبير في المكتب الرئاسي الكوري أمس الأحد بأن المكتب الرئاسي لم يتوصل بعد إلى قرار بشأن رفع مناطق الحزام الأخضر في منطقة سيول الحضرية من أجل معالجة مشكلة نقص المعروض من المساكن في منطقة العاصمة.وقال المسؤول للصحفيين إن الأمر يتطلب النظر في عوامل مختلفة، مثل آثار هذه الخطوة والتكاليف ذات الصلة. وأضاف أن موقف المكتب الرئاسي هو أنه يجب طرح هذه القضية للنقاش.وبحسب المسؤول، فإن التصريحات الأخيرة الصادرة عن مساعد الرئيس للشؤون السياسية "كيم سانغ جو"، ورئيس الوزراء "جونغ سي كيون"، هي في الأساس نفسها من حيث أنه لم يتم التوصل إلى قرار في هذا الشأن.وكان "كيم" قد قال يوم الجمعة إن الحزب الديمقراطى الحاكم والحكومة نسقا بالفعل وجهات نظرهما حول هذه المسألة، بينما قال "جونغ" يوم الأحد إن هذه القضية تتطلب اتباع نهج حذر للغاية.