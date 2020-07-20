كوريا الجنوبية والصين تعقدان محادثات عبر الفيديو حول اتفاقية التجارة الحرة

Photo : YONHAP News

تعقد كوريا الجنوبية والصين جولة جديدة من المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة في قطاعي الخدمات والاستثمار اليوم الاثنين.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية إن الجانبين سيبدآن اجتماعا عبر الفيديو اليوم وسوف يستمر لمدة أربعة أيام، من أجل توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة الثنائية التي تم التوقيع عليها أصلا في عام 2015. وسيتم عقد الاجتماع بحضور حوالي 20 مسؤولا تجاريا من البلدين.وكانت سيول وبكين قد عقدتا سبع جولات من المفاوضات الرسمية لتغطية قطاعي الخدمات والاستثمار بشكل أفضل، وزيادة فرص الأعمال لكلا الجانبين.وتخطط الوزارة الكورية لتركيز جهودها على دفع عجلة المفاوضات في قطاعات الخدمات والاستثمار والتمويل وفتح الأسواق خلال هذا الاجتماع.