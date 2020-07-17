الحكومة الكورية تؤكد قدرتها على السيطرة على زيادة إصابات كورونا القادمة من الخارج

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أعرب رئيس الوزراء الكوري "جونغ سيه كيون" عن قلقه من زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الوافدين من الخارج، لكنه أكد أن كوريا سوف تتمكن من السيطرة عليها قريبا.وأكد "جونغ" أن قرار إجلاء العمال الكوريين من العراق الذي يتفشى فيه الفيروس حاليا، قائم على مبدأ حماية المواطنين الكوريين.جاء ذلك في تصرحات أدلى بها "جونغ" في برنامج سياسي لتلفزيون كي بي إس أمس الأحد، حيث قال إن الحكوومة قد بدأت تتخذ إجراءات استباقية لتقليل عدد الأجانب المصابين بفيروس كورونا القادمين إلى كوريا الجنوبية.وأضاف أن الحكومة تخطط لإجلاء أكثر من 800 من العمال الكوريين في مواقع الإنشاءات في العراق باستخدام طائرات عسكرية ومستأجرة، وقال إن هذا القرار قائم على مبدأ رعاية الدولة لمواطنيها في الداخل والخارج.وأشار رئيس الوزراء "جونغ" إلى أن معدل حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مازال مرتفعا على مستوى العالم، وأنه ليست هناك أي إشارة على احتمال هبوطه.وأكد على أهمية توفير غرف وأطقم ومعدات طبية استعدادا لاحتمال تفشٍ جديد للفيروس، مشيرا إلى أن الحكومة تستعد الآن لتوفير ذلك حتى يمكن استيعاب عدد كبير من المرضى بشكل متزامن.