أقل مستوى لتوظيف الناس في الأربعينيات من العمر منذ عام 1999

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، بلغ معدل التوظيف للناس في الأربعينيات من العمر 76.9% في شهر يونيو الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ شهر يونيو من عام 1999.وأشار التقرير إلى أن معدل التوظيف للرجال الأربعينيات من العمر بلغ 89.7% في يونيو، وهي أول مرة يتم فيها تسجيل أقل من 90% منذ شهر يونيو من عام 1999.كما أشار التقرير إلى أن معدل التوظيف العام في شهر يونيو بلغ 60.4%، بانخفاض 1.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال مسؤول في هيئة الإحصاءات إن السبب في انخفاض معدل توظيف الناس في الأربعينيات من العمر يرجع إلى تدهور تجارة الجملة والتجزئة والصناعات الإنتاجية في البلاد.وقال التقرير إن عدد الموظفين الأربعينيات من العمر من خريجي المدارس الثانوية بلغ مليونين و365 ألفا في يونيو، بانخفاض مقداره 176 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ عددهم من خريجي الجامعات مليونين و303 آلاف ـ بانخفاض مقداره 21 ألفا فقط.