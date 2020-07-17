إيران تدعو كوريا للإفراج عن أموالها المحجوزة

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طالبت إيران كوريا الجنوبية بسداد مدفوعات استيراد نفطها الخام.وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "عباس موسوي" أمس الأحد من احتمال أن تقوم الحكومة الإيرانية برفع هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.وكان الرئيس الإيراني "حسن روحاني" قد أصدر مؤخرا تعليمات باتخاذ التدابير القانونية للحصول على مدفوعات تصدير النفط الخام الإيراني لكوريا الجنوبية، والذي يتم حجزه حاليا في البنوك الكورية.وقال المتحدث إن وزارة الخارجية الإيرانية ستستدعى السفير الكوري لدى طهران قريبا، مشيرا إلى أن الوزارة سترفع دعوى للوفاء بسداد الديون ضد كوريا الجنوبية لدى المحكمة الدولية.الجدير بالذكر أن 7 مليارات دولار من مدفوعات النفط الخام الذي استوردته كوريا الجنوبية يتم حجزها حاليا في البنك الصناعي وبنك أوري الكورييْن، بعد أن عززت الولايات المتحدة عقوباتها على إيران في شهر سبتمبر من العام الماضي.