زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم يلقى كلمة في البرلمان

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ألقى زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "كيم تيه نيون" اليوم الاثنين كلمة في البرلمان، أكد فيها على أن الحزب الحاكم سيبذل كل مساعيه لتمرير قانون خاص بالصفقة الكورية الجديدة من أجل التغلب على تأثيرات أزمة فيروس كورونا.واقترح "كيم" تطبيق نظام تأمين العمالة على جميع العاملين في البلاد من أجل تعزيز شبكة الأمن التوظيفي.وأعرب عن عزم الحزب الحاكم تمرير القوانين ذات الصلة باستقرار أسعار العقارات خلال الجلسة البرلمانية الاستثنائية الحالية.كما أكد على ضرورة استئناف الرحلات السياحية إلى منتجع جبل كوم كانغ، واستئناف تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي، وتنفيذ تعاون في الحجر الصحي بين الكوريتين من أجل تحسين العلاقات بينهما.وقال إن الحزب الحاكم يشعر بالمسؤولية عن فضائح التحرش الجنسي التي تورط فيها بعض رؤساء الحكومات الإقليمية المنتمين للحزب، وقدم اعتذارا للضحايا.