تطبيق نظام تأمين العمالة على جميع العاملين الكوريين في عام 2025

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من المقرر أن يتم تطبيق نظام تأمين العمالة على جميع العاملين في كوريا الجنوبية بدءا من عام 2025.جاء هذا القرار في جلسة شرح عقدتها الحكومة اليوم الاثنين حول تعزيز شبكة الأمن الوظيفي والاجتماعي ضمن الصفقة الكورية الجديدة، حيث سيتمكن جميع العاملين الذين فقدوا أعمالهم من الحصول على إعانات بطالة اعتبارا من عام 2025.وتوقعت الحكومة أن يصل عدد المشتركين في تأمين العمالة إلى 21 مليون شخص في عام 2025.ويقضي القرار بتوسيع آفاق المستفيدين من نظام تأمين العمالة المعدل ليشمل العاملين في أنواع العمالة الخاصة والفنانين الذين سيتمكنون من الحصول على إعانات بطالة بنسبة 60% من متوسط دخلهم الشهري ولمدة 9 أشهر في حالة تعرضهم للبطالة اعتبارا من شهر ديسمبر القادم، والحصول على الأجور قبل وبعد الإنجاب بدءا من العام القادم.كما سيتم تطبيق نظام دعم التوظيف الوطني اعتبارا من العام القادم، الذي ستقوم الحكومة بموجبه بتقديم 500 ألف وون شهريا لمدة 6 أشهر لكل من يبحث عن عمل من الطبقة ذات الدخل المحدود.وتخطط الحكومة لتوسيع نطاق المستفيدين من المبلغ الأقصى من المعاش الأساسي ليشمل 70% من الطبقة ذات الدخل المحدود، الذي يشمل 40% منها حاليا.