اشتباه في وجود عوامل خارجية وراء الدود الموجود في مياه الصنابير

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قالت هيئة المياه في سيول أمس الاثنين إنها لم تجد أي شيء غير طبيعي في مياه الصنابير في مبنى سكني تجاري في العاصمة بعد تقرير عن العثور على كائن حي يشبه الدودة على أرضية حمام إحدى الشقق في ذلك المبنى.وأعلنت هيئة سيول لأعمال المياه عن نتائج عمليات التفتيش على عينات المياه التي تم جمعها من تسعة مواقع في وحدة "أوفيس تل" بمنطقة "جونغ كو"، بما في ذلك نظام الدش ومغسلة الحمام ومغسلة المطبخ وخزانات المياه.واشتبهت الهيئة في وجود عوامل خارجية، بما في ذلك إمكانية دخول ذلك الكائن من خلال تصريف المياه وليس من أنبوب مدخل المياه، موضحة أن عمليات التفتيش المنتظمة على أنظمة إمدادات المياه في المدينة لم تظهر أي مشاكل خلال الأسبوع الماضي.وقد جاء الإبلاغ عن العثور على كائن يشبه الدودة بلون أحمر وبطول سنتيمتر واحد وسمك شعرة بشرية، بعد شكاوى مماثلة وردت من إنتشون ومقاطعة كيونغ كي، وتلا ذلك أيضا تقارير من مناطق أخرى، بما في ذلك مدينة بوسان الساحلية الجنوبية.