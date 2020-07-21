لجنة إعلان 15 يونيو المشترك تنتقد المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية

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انتقدت اللجنة الكورية الجنوبية للإشراف على تنفيذ الاتفاقيات بين الكوريتين والتي تم التوقيع عليها في أول قمة ثنائية بينهما على الإطلاق، الحملات التي يقودها منشقون كوريون شماليون يقيمون في كوريا الجنوبية ضد بيونغ يانغ.وفي بيان أصدرته أمس الاثنين، أعربت لجنة الإعلان المشترك الصادر في 15 يونيو من عام 2000 عن دعمها لقرار حكومة كوريا الجنوبية الأخير بإلغاء التراخيص الممنوحة لاثنتين من تلك الحملات. وقالت اللجنة إن الجماعات المنشقة تستشهد بحق الكوريين الشماليين في الحصول على المعلومات، لكنها في الواقع ترتكب جرائم تضر بسلامة ومصالح الجمهور الكوري الجنوبي. وقالت أيضا إن تلك الحملات لا علاقة لها بتعزيز حقوق الإنسان كما يدعون، واتهمت تلك الجماعات بإثارة مواجهة عسكرية في شبه الجزيرة الكورية.وكانت وزارة التوحيد قد ألغت يوم الجمعة الماضي تراخيص لجمعية "مقاتلون من أجل كوريا الشمالية الحرة"، بقيادة المنشق الكوري الشمالي الذي تحول إلى ناشط لحقوق الإنسان "بارك سانغ هاك"، ومجموعة أخرى بقيادة شقيقه، بتهمة التعدي على المصلحة العامة من خلال أنشطتهم الدعائية. ويذكر أن الحملات المناهضة لكوريا الشمالية، التي يتم من خلالها إرسال بالونات إلى كوريا الشمالية تحمل منشورات مناهضة للشيوعية إلى جانب بعض الأرز وغيره من المواد، قد أثارت احتجاجات شديدة من قبل بيونغ يانغ مؤخرا.