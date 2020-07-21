الشرطة تستجوب عشرات الأشخاص الذين اتصلوا مؤخرا بعمدة سيول

Photo : YONHAP News

تجري الشرطة حاليا تحقيقات في السبب الدقيق لوفاة عمدة سيول "بارك وون سون" من خلال استجواب العديد من الأشخاص الذين اتصلوا به في غضون يومين قبل وفاته.وصرح مصدر مسؤول في الشرطة أمس الاثنين بأنه يتم استجواب الأشخاص الذين اتصلوا بـ"بارك"، وأنه سيتم فحص محتويات مكالماتهم الهاتفية معه إذا لزم الأمر.ويشار إلى أن أولئك الأشخاص الذين تم استجوابهم قد تحدثوا مع "بارك" عبر الهاتف في يوم 8 يوليو، وأيضا في يوم 9 يوليو الذي اختفى فيه "بارك" قبل العثور عليه ميتا.وقد تم استدعاء 10 أشخاص للاستجواب، كما سيتم استجواب عشرات آخرين عبر الهاتف.وتخطط الشرطة لأن تستجوب في وقت لاحق من هذا الأسبوع "إيم سون يونغ" المستشارة الخاصة للعمدة الراحل لشؤون المساواة بين الجنسين، والتي يُعتقد أنها قد أخبرت "بارك" أول مرة عن مزاعم التحرش الجنسي الموجهة ضده.