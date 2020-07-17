كوريا الجنوبية تطلق بنجاح أول قمر صناعي عسكري

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أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح أول قمر صناعي للاتصالات العسكرية إلى الفضاء من ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في سيول إن الصاروخ "فالكون 9" الذي يحمل القمر الصناعي "أناسيس -2" قد انطلق من محطة "كيب كانافيرال" الجوية في فلوريدا في الساعة 6:30 من صباح الثلاثاء بتوقيت كوريا.وسوف يبدأ القمر الصناعي العمل بعد الوصول إلى مدار يبلغ حوالي 36 ألف كيلومتر في غضون أسبوعين.وبهذا الإطلاق، يكون لدى كوريا الجنوبية أول قمر صناعي للاتصالات العسكرية فقط يضم أنظمة متطورة لمكافحة التشويش، ويتميز بزيادة سرعة معالجة المعلومات وزيادة مسافة الاتصال.ويذكر أن هذا القمر الصناعي، الذي صنعته شركة الطيران الأوربية "إيرباص"، هو جزء من حزمة تعويض لشراء كوريا الجنوبية 40 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35-إيه" من شركة "لوكهيد مارتن" في عام 2014، حيث تعاقدت شركة "لوكهيد مارتن" من الباطن على صفقة تصنيع الأقمار الصناعية في عام 2016 مع شركة "إيرباص".