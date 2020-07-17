الشرطة تستجوب المستشارة الخاصة لعمدة سيول الراحل

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استجوبت الشرطة ضمن تحقيقاتها في ظروف وفاة عمدة سيول "بارك وون سون"، مستشارته الخاصة لشؤون المساواة بين الجنسين "إيم سون يونغ"، أمس الاثنين، في مركز شرطة "صونغ بوك" في سيول.وقد بدأت التحقيقات مع "إيم" في الساعة 9 و20 دقيقة وانتهت في حوالي الساعة 3 من صباح الثلاثاء. وقال مسؤول في الشرطة إن "إيم" كانت متعاونة بشكل عام وأن الاستجواب سار بشكل جيد.ويذكر أنه قد عُثر على العمدة "بارك" ميتا في الساعات الأولى من يوم 10 يوليو فيما يبدو أنه انتحار، بعد أقل من يومين من قيام سكرتيرته السابقة بتقديم شكوى تحرش جنسي ضده.وقد استجوبت الشرطة "إيم" بشأن كيفية علمها بتلك الشكوى وما إذا كانت قد أبلغت "بارك" بها.وتعتبر "إيم" شاهدة رئيسية في القضية، حيث يُشك في أنها أول شخص يبلغ العمدة الراحل بالشكوى التي تلقتها الشرطة ضده يوم 8 يوليو، وعقدت معه اجتماعا في تلك الليلة.كما تحقق الشرطة مع أشخاص آخرين اتصلوا بالعمدة الراحل في الأيام التي سبقت وفاته.