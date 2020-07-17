نمو أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية في يونيو للمرة الأولى منذ 5 أشهر

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سجلت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية نموا للمرة الأولى منذ خمسة أشهر في شهر يونيو الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات إلى 102,52 نقطة، بزيادة نسبتها 0,5% مقارنة بما كان عليه في الشهر الأسبق.ويعتبر هذا النمو في المؤشر، وهو مقياس رئيسي للتضخم المستقبلي، أول نمو شهري منذ فبراير. وكان المؤشر في مايو قد بقي دون تغيير مقارنة بشهر أبريل.وارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 1% على أساس شهري في يونيو، مسجلة أول ارتفاع بعد انخفاضها لمدة خمسة أشهر متتالية، وكان ذلك الارتفاع هو الأكبر منذ سبتمبر من عام 2017.وارتفع أيضا مؤشر أسعار قطاع الخدمات بنسبة 0,3% مقارنة بالشهر الأسبق. ومع ذلك، انخفضت أسعار المنتجين للزراعة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك بنسبة 1,6% على أساس شهري.