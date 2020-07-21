نقل 7 عمال إلى المستشفى بعد تسرب كيميائي سام في غومي

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تسربت مادة كيميائية سامة من أحد المصانع في مدينة "غومي" الجنوبية اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى نقل سبعة عمال إلى المستشفى.وقد حدث التسرب في حوالي الساعة 1:47 صباحا في مصنع تابع لشركة تصنيع أشباه الموصلات "كيه إي سي"، في تلك المدينة الواقعة في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وقالت مصادر مسؤولة إن حالة العمال ليست خطيرة، موضحة أن المادة الكيميائية السامة المتسربة هي "ثلاثي كلورو سيلان"، وهي سائل عديم اللون تنبعث منه رائحة "كلوريد الهيدروجين"، ويمكن أن تسبب صعوبات في التنفس وصداعا ودوخة في حالة استنشاقها.وقد توجهت سلطات الإطفاء ومسؤولو البلدية إلى مكان الحادث لمنع المزيد من التسرب، وتمت السيطرة على الوضع تماما بحلول الساعة 3:22 صباحا.ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد نطاق التسرب وأسبابه.