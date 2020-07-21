نواب أمريكيون يعارضون تخفيض عدد القوات الأمريكية في كوريا

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انتقد نواب في الكونغرس الأمريكي إدارة ترامب بعد تقرير أفاد بأن البيت الأبيض يدرس تخفيض عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.وعبر النائب الديمقراطي "آمي بيرا" رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في آسيا والمحيط الهادئ ومنع الانتشار في مجلس النواب، في تغريدة نشرها على تويتر أمس الأحد، عن اعتقاده بأن تخفيض عدد القوات سيكون "قرارًا غير مسؤول". وأشار "بيرا" إلى أن الولايات المتحدة في علاقة مشاركة مع كوريا الجنوبية، وهو ما يحظى بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، وأن تلك العلاقة ليست فقط من أجل السلام والازدهار في المنطقة، لكنها أيضا تحمي الأمن الأمريكي.وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت تقريرا يوم الجمعة قالت فيه إن وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، قدمت للبيت الأبيض في شهر مارس الماضي خيارات للحد من عدد القوات الأمريكية في كوريا.وقد أثار ما جاء في التقرير انتقادات من النواب الجمهوريين أيضا، حيث ندد السناتور "بن ساس" بتلك الخطوة ووصفها بأنها تشير إلى "عدم الكفاءة الاستراتيجية"، بينما غرد النائب "مارك غرين" قائلاً: "إنه يتعين على الولايات المتحدة الآن أكثر من أي وقت مضى العمل مع كوريا الجنوبية".