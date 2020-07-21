اختبار أكثر من 1100 شخص في كوريا الشمالية لفيروس كورونا

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صرح مسؤول في منظمة الصحة العالمية بأنه تم اختبار أكثر من 1100 شخص في كوريا الشمالية للإصابة بفيروس كورونا-19، وقد تم التأكد من أنهم جميعا غير مصابين بالفيروس.وأدلى "إدوين سلفادور" ممثل منظمة الصحة العالمية في بيونغ يانغ، بهذه التصريحات في مقابلة مع راديو آسيا الحرة أمس الاثنين، حيث أوضح أنه يوجد 610 مواطنين كوريين شماليين يعيشون في الحجر الصحي حاليا، وأن جميعهم عمال في ميناء "نام بو" أو في منطقة "دان دونغ" و"شين وي جو"، التي تقع على طول الحدود مع الصين.وقد اختبرت كوريا الشمالية 922 شخصا في الفترة من 6 إلى 19 يونيو، ووضعت 255 شخصا في الحجر الصحي يوم 30 يونيو.وأكد مسؤول منظمة الصحة العالمية على أن كوريا الشمالية تطبق تدابير تباعد اجتماعي صارمة، يتوجب بناء عليها أن يرتدي كل المواطنين الكوريين الشماليين أقنعة الوجه في جميع المرافق العامة والتجمعات، كما يتم حظر الأحداث والاحتفالات الجماعية.