كوريا الجنوبية السادسة عالميا من حيث تصنيف القوة العسكرية

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قفز تصنيف الجيش الكوري الجنوبي في عام 2020 إلى المركز السادس عالميا في قائمة موقع "غلوبال فاير باور" العالمي المتخصص في الشؤون العسكرية.وأشار الموقع إلى أن مؤشر تصنيف القوة العسكرية للجيش الكوري الجنوبي بلغ 0.1509 نقطة هذا العام، محتلة بذلك المركز السادس من بين 138 دولة.وكان الجيش الكوري قد احتل في العام الماضي المركز السابع عالميا.الجدير بالذكر أن موقع "غلوبال فاير بارو" يقوم كل عام بتصنيف دول العالم من حيث القوة العسكرية، مستندا في ذلك إلى مقارنات لتقييم أكثر من 50 فئة، بما في ذلك القوة العسكرية من ذخيرة وعتاد وأسلحة ثقيلة والإمكانات العالية والقدرات اللوجستية والجغرافية.أما تصنيف الجيش الكوري الشمالي فتراجع ليحتل المركز الخامس والعشرين هذا العام ، بعد كان في المركز الثامن عشر في العام الماضي.ويعد الجيش الأمريكي أقوى جيوش العالم، ويأتي بعده الجيش الروسي، ثم جيوش كل من الصين والهند واليابان.