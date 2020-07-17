300 من الرعايا الكوريين المقيمين في العراق يريدون العودة إلى البلاد

Photo : YONHAP News

تبين أن حوالي 300 كوري مقيم في العراق أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا هناك بشكل سريع.وتوقع مسؤول في الحكومة الكورية أن يزداد عدد الكوريين المقيمين في العراق الذين يرغبون في العودة إلى كوريا.الجدير بالذكر أن 820 كوريا يقيمون حاليا في العراق، منهم 490 يعملون في مواقع الإنشاءات في منطقة كربلاء التي تبعد 120 كيلومترا إلى الجنوب من بغداد.وسوف تقوم الحكومة الكورية بإجراء مشاورات مع نظيرتها العراقية في أسرع وقت ممكن بشأن إجلاء الرعايا الكوريين إلى البلاد.ومن المتوقع أن تتوجه طائرات مستأجرة إلى العراق في أواخر هذا الأسبوع لنقل الرعايا الكوريين على متنها.وسيخضع جميع الكوريين العائدين من العراق لحجر صحي انعزالي لمدة أسبوعين فور وصولهم إلى كوريا في منشآت مراقبة منفصلة.وعلى صعيد آخر، ستقدم الحكومة الكورية مليوني كمامة لـ28 دولة إفريقية، بحيث يتم توزيعها عليها من خلال المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.