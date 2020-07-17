استمرار وتيرة تراجع الصاردات الكورية بسبب كورونا

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كشفت هيئة الجمارك الكورية في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء عن أن حجم الصادرات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من شهر يوليو الجاري قد بلغ 24.6 مليار دولار، بانخفاض نسبته 12.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن متوسط المعدل اليومي لتراجع الصادرات الكورية بلغ 7.1%.وشهد حجم صادرات المنتجات النفطية والسيارات وأشباه الموصلات انخفاضا، فيما زاد حجم صادرات السفن وأجهزة الكمبيوتر وأجهزتها الطرفية.وانخفضت الصادرات الكورية إلى اليابان والاتحاد الأوربي وفيتنام والولايات المتحدة والصين، بالاضافة إلى الشرق الأوسط التي تعد أكثر مناطق العالم انخفاضا من حيث حجم الصادرات الكورية إليها.وبهذا سجلت الصادرات الكورية انخفاضا بنسبة أكثر من 10% للشهر الثالث على التوالي منذ شهر أبريل الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.أما حجم الواردات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من يوليو فبلغ 24.8 مليار دولار، بانخفاض 13.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا بلغت قيمة العجز التجاري الكوري 150 مليون دولار في يوليو، فيما بلغ إجمالي قيمة الفائض التجاري منذ بداية هذا العام وحتى العشرين من يوليو الجاري، 10 مليارات و650 مليون دولار.