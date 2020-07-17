وزيرا الدفاع الكوري والأمريكي يناقشان القضايا المعلقة بين البلدين

Photo : KBS News

جرت صباح اليوم الثلاثاء محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الكوري "جونغ كيونغ دو" ونظيره الأمريكي "مارك إسبر" لبحث القضايا المتعلقة بالاستعداد الدفاعي الكوري الأمريكي المشترك، والمناورات العسكرية المشتركة بين البلدين، وغيرها من القضايا المعلقة.وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية إنه لم يتم في محادثات اليوم تناول القضايا المتعلقة بتخفيض حجم القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية، موضحا أن الجانب الأمريكي لم يذكر بشكل رسمي إمكانية سحب جزء من القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية.ولم يتوصل الوزيران إلى اتفاق بشأن هدف المناورات العسكرية الكورية الأمريكية التي من المخطط إجراؤها في شهر أغسطس القادم.واتفقا على دعم خطة نقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من القوات الأمريكية إلى القوات الكورية.كما اتفقا أيضا على الحفاظ على الاستعداد المشترك والموقف الدفاعي المشترك بين البلدين للتعامل مع الوضع الأمني المتقلب في شبه الجزيرة الكورية.