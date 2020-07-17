زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض يلقى كلمة في البرلمان

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وجه زعيم التكتل البرلماني لحزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي "جو هو يونغ" انتقادات شديدة اللهجة للحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم، في كلمة ألقاها في البرلمان اليوم الثلاثاء.وقال "جو" إن مبدأ تقسيم السلطات قد تم تدميره، وأن سيادة القانون قد تم تقويضها في كوريا، مؤكدا أن الحزب الديمقراطي أصبح يتحكم في كل السلطات، وهو ما يتسبب في جعل كوريا دولة ديكتاتورية يحكمها حزب واحد.وأعرب "جو" عن أمله في أن ينفذ الحزب الحاكم التعاون السياسي مع الأحزاب المعارضة، ودعا الشعب إلى المشاركة في الجهود الرامية إلى تحقيق التعاون السياسي، إذا لم يوقف الحزب الحاكم هيمنته من جانب واحد.واقترح "جو" تشكيل لجنة خاصة في البرلمان لتعمل على إجراء تحقيقات في مزاعم التحرش الجنسي لعمدة بلدية العاصمة سيول "بارك وون سون" الراحل.كما أكد أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الرئيس "مون جيه إين" قد اثبتت فشلها حتى قبل انتشار فيروس كورونا، داعيا الرئيس "مون" إلى إقالة وزيرة الأراضي "كيم هيون مي" التي فشلت في تحقيق الاستقرار في سوق العقارات، وتقديم اعتذار للشعب عن ذلك.