المرشح لوزارة التوحيد يسعى لمقايضة المنتجات بين الكوريتين

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كشف المرشح لتولي منصب وزير التوحيد الوطني "لي إين يونغ" عن خطة لمقايضة المنتجات بين الكوريتين من أجل التعاون الاقتصادي بينهما تجنبا للعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.جاء ذلك في تصريح أدلى به "لي" للصحفيين اليوم الثلاثاء، حيث قال إنه يمكن للكوريتين مقايضة مياه الشرب المستخرجة من جبلي "كوم كانغ" و"بيك دو" والخمور المصنوعة من مياه نهر "ديه دونغ" في كوريا الشمالية، بالأرز والأدوية الكورية الجنوبية.وفيما يخص المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أعرب عن أمله في تأجيلها، لكنه أضاف أنه من الضروري اتخاذ قرار استراتيجي بهذا الشأن أخذا في الاعتبار جميع الظروف المتعلقة بالمناورات المشتركة، بما فيها نقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من القوات الأمريكية إلى القوات الكورية، وجائحة فيروس كورونا.وسوف تعقد جلسة تأكيد برلمانية لتعيين المشرح لمنصب وزير التوحيد الوطني "لي إين يونغ" بعد غد الخميس.