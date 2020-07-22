السياسية الحكومة تشدد رقابتها على الجماعات الداعمة لكوريا الشمالية

قررت حكومة كوريا الجنوبية تشديد رقابتها على الجماعات المدنية المحلية الممولة من الدولة والتي تم إنشاؤها للمشاركة في الشؤون ذات الصلة بقضايا العلاقات بين الكوريتين.

ووفقا لبعض الجماعات التي تتعامل مع حقوق الإنسان وجماعات المنشقين الكوريين الشماليين، أمس الثلاثاء، أرسلت وزارة التوحيد طلبا كتابيا لتلك الجماعات في اليوم السابق دعتها فيه إلى التحقق من التزامها بستة متطلبات لكي تتلقى مساعدات حكومية. وتشمل تلك المتطلبات التزام المجموعات بمتابعة المشروعات التي تفيد العديد من الأشخاص غير المحددين بدلا من أعضائها، وألا تدعم أو تعارض حزبا سياسيا معينا، وألا تقوم بنشر عقائد دينية محددة.

ويبدو أن هذه المتطلبات تأتي بالتوازي مع تحرك الوزارة يوم الجمعة الماضي لإلغاء تراخيص حملتين لإرسال منشورات مناهضة لكوريا الشمالية بواسطة مجموعة من المنشقين، حيث إن تلك الحملات أثارت تحركات عسكرية من قبل كوريا الشمالية ضد الجنوب مؤخرا.

وقالت الوزارة في وقت سابق إنها ستجري استطلاعات مماثلة على 25 من الكيانات غير الربحية المسجلة لديها.

